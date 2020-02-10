Мерьем Узерли опубликовала видео с фотографиями в честь дня рождения дочери Лары
Актриса Мерьем Узерли, известная благодаря главной роли в сериале «Великолепный век», поделилась со своими фанатами кадрами из жизни дочери Лары, которой сегодня исполнилось 6 лет. Соответствующий пост находится на странице знаменитости в социальной сети Instagram.
Актриса прокомментировала опубликованное видео, на котором множество фотографий с самого рождения дочери, и поздравила именинницу с днем рождения, написав милые и трогательные слова. Узерли заявила, что не является идеальной матерью, но всем сердцем любит девочку и считает, что она самый дорогой человек в жизни звезды. Данный пост оценили подписчики знаменитости и присоединились к поздравлению, написав большое количество позитивных комментариев.
Напомним, что Мерьем Узерли родила дочь от бизнесмена Джана Атеша, который бросил беременную актрису. Несмотря на личные проблемы, она сумела взять себя в руки и продолжить съемки в турецком сериале, а также справляется с воспитанием дочери Лары.
Актриса прокомментировала опубликованное видео, на котором множество фотографий с самого рождения дочери, и поздравила именинницу с днем рождения, написав милые и трогательные слова. Узерли заявила, что не является идеальной матерью, но всем сердцем любит девочку и считает, что она самый дорогой человек в жизни звезды. Данный пост оценили подписчики знаменитости и присоединились к поздравлению, написав большое количество позитивных комментариев.
Напомним, что Мерьем Узерли родила дочь от бизнесмена Джана Атеша, который бросил беременную актрису. Несмотря на личные проблемы, она сумела взять себя в руки и продолжить съемки в турецком сериале, а также справляется с воспитанием дочери Лары.
ШоуБиз
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 19:09