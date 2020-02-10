Евгений Бабичев: "РФ может отказаться от трансляции «Евровидения» из-за травли"

На днях в Норвегии состоялся полуфинал национального отбора страны на фестиваль, в котором победила россиянка Лиза Васильева, исполнившая трек «I Am Gay». Евгений Бабичев заявил, если эта композиция будет на мероприятии, Россию ожидает волна травли. Специалист уточнил, что критика может начаться по причине того, что артистка должна была покинуть родную страну, чтобы петь о сексуальной ориентации. Как добавил эксперт, этот случай станет дополнительным шансом зацепить государство даже на «Евровидении».Бабичев отметил: если песня жительницы РФ одержит победу в каждом отборе, то страна может отложить или вовсе отменить трансляцию финала. Также существует вариант, что номер исполнительницы пропустят.