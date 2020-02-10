АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Евгений Бабичев: "РФ может отказаться от трансляции «Евровидения» из-за травли"

Евгений Бабичев в разговоре с журналистами сообщил, что РФ может отменить трансляцию ежегодного конкурса. По словам музыкального эксперта, подобное развитие ситуации возможно из-за травли со стороны организаторов «Евровидения».

На днях в Норвегии состоялся полуфинал национального отбора страны на фестиваль, в котором победила россиянка Лиза Васильева, исполнившая трек «I Am Gay». Евгений Бабичев заявил, если эта композиция будет на мероприятии, Россию ожидает волна травли. Специалист уточнил, что критика может начаться по причине того, что артистка должна была покинуть родную страну, чтобы петь о сексуальной ориентации. Как добавил эксперт, этот случай станет дополнительным шансом зацепить государство даже на «Евровидении».

Бабичев отметил: если песня жительницы РФ одержит победу в каждом отборе, то страна может отложить или вовсе отменить трансляцию финала. Также существует вариант, что номер исполнительницы пропустят.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Цеков прокомментировали планы «Нафтогаза» подать иск к…
Внучатый племянник Владимира Зельдина не смог получить часть наследства…
Евгений Бабичев: "РФ может отказаться от трансляции «Евровидения» из-за…
Мерьем Узерли опубликовала видео с фотографиями в честь дня рождения дочери…
В России на выплаты ветеранам к 75-летию Победы государство выделит более 71 млрд…
Американский юморист Орсон Бин погиб после наезда со стороны двух…
Диетологи назвали пять причин для дополнения рациона оливками и…
"После свадьбы там быть нет смысла": Розалия Райсон впервые прокомментировала свой уход с реалити-шоу…
Павел Деревянко считает фильм "Однажды в... Голливуде" лучше…
Экс-участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова впервые стала…
Зеленохвостые воробьиные попугаи дают «имена» новорожденным…
Охоту косаток на белых акул очевидцы запечатлели на видео недалеко от…
«Я видела ролики, где она не совсем трезва»: Алена Водонаева озвучила версию ухода МакSим со…
Секрет долголетия актера Владимира Зельдина не был связан с гречневой…
"Не забыла губы уточкой": Максим Виторган подшутил над Ксенией Собчак на…
Nissan приостановила производство автомобилей на юго-западе Японии из-за…
В Австралии тысячи летучих мышей вынудили людей не выходить из своих…
Компания Hyundai раскрыла дату премьеры и опубликовала первые снимки нового…
Рита Дакота о своей стойке на гвоздях: «Испытала что-то сродни…
Ученые: Мышечные сокращения во сне могут быть симптомом скрытой…
В Toyota рассказали о будущем своих суббрендов GR и TRD…
Любовь Успенская сообщила о своей «разрушенной жизни» на концерте в…
Эксперты назвали самые популярные оттенки…
Германские ученые заявили, что мастурбация избавляет от мигрени и укрепляет…
Психологи из Финляндии выяснили, почему водители Mercedes, BMW и Audi грубят чаще…
Медики заявили о высоких шансах спасти Пушкина после дуэли, если бы он жил…
Обновленный Renault Duster появился в продаже с турбодвигателем…
В Китае ученые нашли способ добывать электроэнергию из…
Просмотреть все новости