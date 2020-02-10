В России на выплаты ветеранам к 75-летию Победы государство выделит более 71 млрд рублей





Все ветераны, проживающие в РФ, в течение двух последних весенних месяцев 2020 в обязательном порядке получат приуроченные к празднованию 75-летия Победы выплаты. Как отметил Михаил Мишустин, президент страны направил на данные цели 71 млрд рублей. На такие же переводы могут рассчитывать также пенсионеры, постоянно проживающие в государствах Балтии.Выплаты положены более чем 1 млн ветеранов и тружеников тыла. Пенсионерам не понадобится подавать заявления, а деньги будут начислены автоматически. На данный момент чиновники подготавливают все документы, чтобы переводы поступили вовремя.