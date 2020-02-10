В Австралии тысячи летучих мышей вынудили людей не выходить из своих домов
В городе Ингем, находящемся в австралийском штате Квинсленд, тысячи летучих мышей летают в небе. Они вынудили людей не выходить из своих домов.
Непрошеные гости также расположились на ветках деревьев и крышах зданий. Из-за такого огромного количества летающих особей санитарной авиации пришлось прекратить роботу. Большинство местных жителей не решаются выйти на улицу, а родители не отпускают детей посещать садики или школы. По словам мэра местного самоуправления Раймона Джайо, такое ощущение, что «летучие мыши из всей страны переместились в один город». Местный политический деятель Боб Каттер предложил взять в руки оружие, и начать стрелять по гостям. Также он предположил, что «возможно почти наступил период, когда желание не нарушать закон лишь осложняет ситуацию».
В то же время местные жители зафиксировали значительное увеличение количества туристов, желающих посетить город после прибытия такого большого количества летучих мышей.
Непрошеные гости также расположились на ветках деревьев и крышах зданий. Из-за такого огромного количества летающих особей санитарной авиации пришлось прекратить роботу. Большинство местных жителей не решаются выйти на улицу, а родители не отпускают детей посещать садики или школы. По словам мэра местного самоуправления Раймона Джайо, такое ощущение, что «летучие мыши из всей страны переместились в один город». Местный политический деятель Боб Каттер предложил взять в руки оружие, и начать стрелять по гостям. Также он предположил, что «возможно почти наступил период, когда желание не нарушать закон лишь осложняет ситуацию».
В то же время местные жители зафиксировали значительное увеличение количества туристов, желающих посетить город после прибытия такого большого количества летучих мышей.
В мире
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:16