В Австралии тысячи летучих мышей вынудили людей не выходить из своих домов





Непрошеные гости также расположились на ветках деревьев и крышах зданий. Из-за такого огромного количества летающих особей санитарной авиации пришлось прекратить роботу. Большинство местных жителей не решаются выйти на улицу, а родители не отпускают детей посещать садики или школы. По словам мэра местного самоуправления Раймона Джайо, такое ощущение, что «летучие мыши из всей страны переместились в один город». Местный политический деятель Боб Каттер предложил взять в руки оружие, и начать стрелять по гостям. Также он предположил, что «возможно почти наступил период, когда желание не нарушать закон лишь осложняет ситуацию».В то же время местные жители зафиксировали значительное увеличение количества туристов, желающих посетить город после прибытия такого большого количества летучих мышей.