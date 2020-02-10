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Зеленохвостые воробьиные попугаи дают «имена» новорожденным птенцам

Ученые обнаружили, что зеленохвостые воробьиные попугаи способны давать имена птенцам, которые используют всю жизнь. Результаты работ опубликованы в издании ScienceNOW.

В 1987 году исследователи воссоздали привычную среду обитания птиц и разместили там необходимое оборудование для мониторинга эксперимента, который проходил на протяжении 20 лет. Также они выбрали 20 пар попугаев с птенцами. На момент его проведения специалисты знали, что особи способны давать своим детям «имена», которые являлись сочетанием нескольких индивидуальных звуков.

Со временем ученые внесли некоторые коррективы в исследование. У 12 из 20 пар зеленохвостых воробьиных попугаев они подменили родных птенцов на чужих, чтобы проследить и узнать, как именно появляются «имена». Специалисты были уверены: звуки, которыми называют пернатых, будут созвучны с чириканьем настоящих родителей. Как оказалось, «имена» птенцов зависят от тех, кто их воспитал, а не от генетики.

Напомним, что данный вид попугаев чаще всего обитает в странах Южной Америки и на севере Бразилии. В длину они достигают максимум 13 см, вес составляет не больше 30 г. Часто именно воробьиных попугаев люди забирают к себе домой. Данный вид очень популярен среди домашних питомцев.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 18:38

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