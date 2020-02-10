АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Диетологи назвали пять причин для дополнения рациона оливками и маслинами

Диетологи совместно с медицинскими экспертами назвали пять причин, почему стоит дополнить свой рацион оливками и маслинами. Прежде всего, специалисты отметили гипоаллергенность ягод, что позволяет употреблять плоды детям и людям с хроническими заболеваниями.
Диетологи назвали пять причин для дополнения рациона оливками и маслинами

Оливки и маслины способствуют активной выработке ферментов в желудке и поджелудочной железе, что улучшает функцию переваривания и всасывания полезных микроэлементов. Растительные волокна благоприятно действуют на перистальтику и выведение токсинов из организма. Кроме того, эксперты отметили омегу-9 в составе мякоти плода. Этот микроэлемент незаменим в процессе восстановления поврежденных стенок сердечно-сосудистой системы человека.

Более того, оливки повышают мужское либидо и оказывают влияние на репродуктивную функцию, действуя как афродизиак. Врачи-репродуктологи рекомендуют употреблять данные плоды во время планирования беременности.

Также они помогают клеткам печени обновляться быстрее, что предупреждает фиброз и цирроз органа. Несмотря на то, что некоторые люди предпочитают только маслины или только оливки, эксперты убеждены, что данный продукт несет равную пользу в двух случаях и его обязательно стоит использовать в своем рационе.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Цеков прокомментировали планы «Нафтогаза» подать иск к…
Внучатый племянник Владимира Зельдина не смог получить часть наследства…
Евгений Бабичев: "РФ может отказаться от трансляции «Евровидения» из-за…
Мерьем Узерли опубликовала видео с фотографиями в честь дня рождения дочери…
В России на выплаты ветеранам к 75-летию Победы государство выделит более 71 млрд…
Американский юморист Орсон Бин погиб после наезда со стороны двух…
Диетологи назвали пять причин для дополнения рациона оливками и…
"После свадьбы там быть нет смысла": Розалия Райсон впервые прокомментировала свой уход с реалити-шоу…
Павел Деревянко считает фильм "Однажды в... Голливуде" лучше…
Экс-участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова впервые стала…
Зеленохвостые воробьиные попугаи дают «имена» новорожденным…
Охоту косаток на белых акул очевидцы запечатлели на видео недалеко от…
«Я видела ролики, где она не совсем трезва»: Алена Водонаева озвучила версию ухода МакSим со…
Секрет долголетия актера Владимира Зельдина не был связан с гречневой…
"Не забыла губы уточкой": Максим Виторган подшутил над Ксенией Собчак на…
Nissan приостановила производство автомобилей на юго-западе Японии из-за…
В Австралии тысячи летучих мышей вынудили людей не выходить из своих…
Компания Hyundai раскрыла дату премьеры и опубликовала первые снимки нового…
Рита Дакота о своей стойке на гвоздях: «Испытала что-то сродни…
Ученые: Мышечные сокращения во сне могут быть симптомом скрытой…
В Toyota рассказали о будущем своих суббрендов GR и TRD…
Любовь Успенская сообщила о своей «разрушенной жизни» на концерте в…
Эксперты назвали самые популярные оттенки…
Германские ученые заявили, что мастурбация избавляет от мигрени и укрепляет…
Психологи из Финляндии выяснили, почему водители Mercedes, BMW и Audi грубят чаще…
Медики заявили о высоких шансах спасти Пушкина после дуэли, если бы он жил…
Обновленный Renault Duster появился в продаже с турбодвигателем…
В Китае ученые нашли способ добывать электроэнергию из…
Просмотреть все новости