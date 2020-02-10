Диетологи назвали пять причин для дополнения рациона оливками и маслинами





Оливки и маслины способствуют активной выработке ферментов в желудке и поджелудочной железе, что улучшает функцию переваривания и всасывания полезных микроэлементов. Растительные волокна благоприятно действуют на перистальтику и выведение токсинов из организма. Кроме того, эксперты отметили омегу-9 в составе мякоти плода. Этот микроэлемент незаменим в процессе восстановления поврежденных стенок сердечно-сосудистой системы человека.Более того, оливки повышают мужское либидо и оказывают влияние на репродуктивную функцию, действуя как афродизиак. Врачи-репродуктологи рекомендуют употреблять данные плоды во время планирования беременности.Также они помогают клеткам печени обновляться быстрее, что предупреждает фиброз и цирроз органа. Несмотря на то, что некоторые люди предпочитают только маслины или только оливки, эксперты убеждены, что данный продукт несет равную пользу в двух случаях и его обязательно стоит использовать в своем рационе.