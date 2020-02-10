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Любовь Успенская сообщила о своей «разрушенной жизни» на концерте в Ставрополе

Любовь Успенская на днях дала концерт в Ставрополе. В ходе мероприятия певица сообщила зрителям о своей «разрушенной жизни».
Любовь Успенская сообщила о своей «разрушенной жизни» на концерте в Ставрополе

Выступая на сцене, королева русского шансона посвятила одну из песен своей дочери Татьяне Плаксиной. Затем Любовь Успенская откровенно заявила, что журналисты разрушила ее жизнь, после чего она вряд ли станет прежней. Как отметила знаменитость, представители прессы «накачали» ее 30-летнюю наследницу запрещенными веществами и сделали из этого передачу. Большинство присутствующих на концерте в Ставрополе поддержали кумира в столь сложное для нее время. Фанаты дали понять, что в любой ситуации не оставят артистку. Также они высказали свое понимание, в насколько непростой истории оказалась звезда отечественной эстрады.

В соцсетях фолловеры Успенской также оставляют много трогательных комментариев и поддерживают исполнительницу. Скандал с дочерью певицы отразился на ее здоровье. Критика со стороны Плаксиной и последующий отъезд дочери в США вынудили любимицу публики признать, что ее семья и жизнь разрушены. Тем не менее знаменитость продолжает ездить с гастролями по российским городам.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:50

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