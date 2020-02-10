Ученые: Мышечные сокращения во сне могут быть симптомом скрытой болезни





Синдром миоколнии или непроизвольного мышечного сокращения был исследован еще двести лет назад. В то время врачи рассматривали этот недуг как результат ошибочного мозгового сигнала в нервной системе. Однако современные ученые доказали, что такое объяснение актуально лишь для единичных случаев.Если сон человека регулярно нарушают невольные вздрагивания тела, это может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания, которое не проявляет себя в других симптомах. Ученые перечислили список возможных патологий, среди них психо-эмоциональные расстройства, сахарный диабет второго типа, почечная недостаточность и защемление межпозвоночного нерва.Специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к терапевту, если человека регулярно беспокоят мышечные сокращения во время сна.