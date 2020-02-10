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Ученые: Мышечные сокращения во сне могут быть симптомом скрытой болезни

Согласно статистическим данным, каждый человек в определенный период жизни хотя бы раз ощущал непроизвольное вздрагивание тела или определенной мышцы до или во время сна. Благодаря новым исследованиям ученые пришли к выводу, что миоколния может быть симптомом скрытой болезни.
Ученые: Мышечные сокращения во сне могут быть симптомом скрытой болезни

Синдром миоколнии или непроизвольного мышечного сокращения был исследован еще двести лет назад. В то время врачи рассматривали этот недуг как результат ошибочного мозгового сигнала в нервной системе. Однако современные ученые доказали, что такое объяснение актуально лишь для единичных случаев.

Если сон человека регулярно нарушают невольные вздрагивания тела, это может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания, которое не проявляет себя в других симптомах. Ученые перечислили список возможных патологий, среди них психо-эмоциональные расстройства, сахарный диабет второго типа, почечная недостаточность и защемление межпозвоночного нерва.

Специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к терапевту, если человека регулярно беспокоят мышечные сокращения во время сна.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:03

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