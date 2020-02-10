Анастасия Стоцкая в ближайшем будущем не собирается еще раз становиться матерью

Сейчас популярную артистку поклонники больше знают как заботливую родительницу. Знаменитость воспитывает сына и дочь, и в свободное от работы время посвящает себя детям. Отвечая на вопросы о возможном пополнении в семье Анастасия Стоцкая уверенно заявила, что сейчас не хочет рожать снова. При этом исполнительница самим контекстом дала понять, что в будущем может изменить свое решение.Когда выпадает возможность, актриса старается самостоятельно заботиться о наследниках, но полностью отдавать себя ребятам не может. Растить 3-летнюю девочку и 8-летнего мальчика звезде шоу-бизнеса помогают ее мать и няня.