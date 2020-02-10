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Анастасия Стоцкая в ближайшем будущем не собирается еще раз становиться матерью

Анастасия Стоцкая откровенно рассказала фолловерам в Instagram о планах на ближайшее будущее. По словам певицы, она не собирается становиться матерью в 3-й раз.
Анастасия Стоцкая в ближайшем будущем не собирается еще раз становиться матерью

Сейчас популярную артистку поклонники больше знают как заботливую родительницу. Знаменитость воспитывает сына и дочь, и в свободное от работы время посвящает себя детям. Отвечая на вопросы о возможном пополнении в семье Анастасия Стоцкая уверенно заявила, что сейчас не хочет рожать снова. При этом исполнительница самим контекстом дала понять, что в будущем может изменить свое решение.

Когда выпадает возможность, актриса старается самостоятельно заботиться о наследниках, но полностью отдавать себя ребятам не может. Растить 3-летнюю девочку и 8-летнего мальчика звезде шоу-бизнеса помогают ее мать и няня.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:58

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