В Китае ученые нашли способ добывать электроэнергию из дождя





Исследователи объяснили принцип работы новой версии трибоэлектрического капельного генератора. Он извлекает энергию от удара капель дождя о панель. Обычная поверхность была заменена на тефлон, который обладает способностью к накоплению заряда. Также была разработана оригинальная конструкция, вмещающая все необходимые комплектующие.Ученые уверяют, что капля воды объемом 100 микролитров при падении с высоты 15 см генерирует напряжение свыше 140 Вт. Этого достаточно, чтобы включить сто светодиодных ламп небольшого размера.