В Китае ученые нашли способ добывать электроэнергию из дождя
Китайские ученые создали генератор, позволяющий выработать необходимое количество заряда для работы ста светодиодных ламп из одной капли дождя. О новой разработке сообщается в научном журнале Naked-Science.
Исследователи объяснили принцип работы новой версии трибоэлектрического капельного генератора. Он извлекает энергию от удара капель дождя о панель. Обычная поверхность была заменена на тефлон, который обладает способностью к накоплению заряда. Также была разработана оригинальная конструкция, вмещающая все необходимые комплектующие.
Ученые уверяют, что капля воды объемом 100 микролитров при падении с высоты 15 см генерирует напряжение свыше 140 Вт. Этого достаточно, чтобы включить сто светодиодных ламп небольшого размера.
Исследователи объяснили принцип работы новой версии трибоэлектрического капельного генератора. Он извлекает энергию от удара капель дождя о панель. Обычная поверхность была заменена на тефлон, который обладает способностью к накоплению заряда. Также была разработана оригинальная конструкция, вмещающая все необходимые комплектующие.
Ученые уверяют, что капля воды объемом 100 микролитров при падении с высоты 15 см генерирует напряжение свыше 140 Вт. Этого достаточно, чтобы включить сто светодиодных ламп небольшого размера.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:11