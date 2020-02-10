Медики заявили о высоких шансах спасти Пушкина после дуэли, если бы он жил сейчас





Если бы произошедшее в 1837 году имело место в современности, то сразу после дуэли Пушкина привезли в ближайшую клинику и ввели инъекцию обезболивающего. Затем последовало бы извлечение пули и осколков раздробленной кости. Медик предполагает, что могло понадобится удаление части кишечника и переливание крови. Для реабилитации могло быть достаточно недели, но из-за повреждений крестца имелась вероятность некоторое время ходить с помощью костылей.В XIX веке ранения в живот считали смертельными, поскольку на этой области не делали операций, а также люди не знали о стерильности или наркозе. Пушкина сразу привезли домой, лечили слабительным и пиявками, а пулю в его кишечнике так и не нашли. Как известно, поэт скончался на рассвете 10 февраля в возрасте 37 лет.