Археолога из Испании обвинили в подделке древнейшего изображения распятия Иисуса Христа





Считалось, что ученые, попавшие под суд, нашли древние объекты при раскопках около населенного пункта Ирунья-Велейе около руин древнеримского города. Элисео Жиль и его коллеги утверждали, что на артефактах были обнаружены надписи и изображения, нанесенные во II-V веках н.э. Якобы это указывает на наличие связи между поселением и непосредственно баскским языком. Научное сообщество сомневалось в данных находках, отмечая, что часть текстов написана на несуществующих языках, например, они содержали фразы на латыни не того периода, а также греческие и египетские иероглифы.Скептики заметили, что смешанное применение прописных и строчных букв появилось лишь в конце VIII века. Упоминалось также имя Нефертити, которое стало известно общественности лишь в XX веке, имелись и другие неточности. Расследование данных нюансов затянулось почти на 10 лет, для чего была создана специальная комиссия. В результате выяснилось, что более 470 артефактов являются подделками.Жиль и его команда столкнулись с обвинениями в мошенничестве, им грозит до 5 лет тюремного заключения. Прокуратура выступила с требованием взыскать около 280 тысяч евро за порчу настоящих исторических ценностей из Ирунья-Велейи. При этом часть археологов предполагают, что ученый и его команда не портили керамику надписями, а сделал это кто-то другой.