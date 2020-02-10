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Археолога из Испании обвинили в подделке древнейшего изображения распятия Иисуса Христа

Археолога из Испании Элисео Жиля обвинили в умышленной подделке древнейшего изображения распятия Иисуса Христа. В результате действий ученого и его команды были испорчены сотни объектов древности.
Археолога из Испании обвинили в подделке древнейшего изображения распятия Иисуса Христа

Считалось, что ученые, попавшие под суд, нашли древние объекты при раскопках около населенного пункта Ирунья-Велейе около руин древнеримского города. Элисео Жиль и его коллеги утверждали, что на артефактах были обнаружены надписи и изображения, нанесенные во II-V веках н.э. Якобы это указывает на наличие связи между поселением и непосредственно баскским языком. Научное сообщество сомневалось в данных находках, отмечая, что часть текстов написана на несуществующих языках, например, они содержали фразы на латыни не того периода, а также греческие и египетские иероглифы.

Скептики заметили, что смешанное применение прописных и строчных букв появилось лишь в конце VIII века. Упоминалось также имя Нефертити, которое стало известно общественности лишь в XX веке, имелись и другие неточности. Расследование данных нюансов затянулось почти на 10 лет, для чего была создана специальная комиссия. В результате выяснилось, что более 470 артефактов являются подделками.

Жиль и его команда столкнулись с обвинениями в мошенничестве, им грозит до 5 лет тюремного заключения. Прокуратура выступила с требованием взыскать около 280 тысяч евро за порчу настоящих исторических ценностей из Ирунья-Велейи. При этом часть археологов предполагают, что ученый и его команда не портили керамику надписями, а сделал это кто-то другой.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:03

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