Анастасия Волочкова озвучила личное понимание отношений между мужчиной и женщиной
Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своим пониманием отношений между мужчиной и женщиной. Балерина также озвучила предполагаемую дату свадьбы с новым возлюбленным.
Как сказала знаменитость, ей нравятся красивые даты, в которые чаще посещают мысли о загадывании желаний. Что касается планируемой брачной церемонии, Анастасия Волочкова отметила, что пока не определилась с точным днем, хотя запомнила для себя 20-е октября. Также артистка подумывает над 10-м числом. Прошлая свадьба светской львицы состоялась 07.07.07. По ее словам, торжество произошло сразу в двух дворцах, а последний день важного события гости отмечали в Таиланде. «Это было прекрасно и празднично для меня», - поделилась звезда.
Со слов танцовщицы, она верит в желания и их исполнение. При этом Волочкова утверждает, что привязывать себя к определенным датам не следует, а лучше действовать спонтанно. Артистка согласна с тем, что каждый случай ниспослан выше, а возраст, как считает балерина, не нужно принимать с сожалением. Необходимо использовать сохраняющиеся ресурсы с максимальной пользой, а помогут в этом дети.
Как сказала знаменитость, ей нравятся красивые даты, в которые чаще посещают мысли о загадывании желаний. Что касается планируемой брачной церемонии, Анастасия Волочкова отметила, что пока не определилась с точным днем, хотя запомнила для себя 20-е октября. Также артистка подумывает над 10-м числом. Прошлая свадьба светской львицы состоялась 07.07.07. По ее словам, торжество произошло сразу в двух дворцах, а последний день важного события гости отмечали в Таиланде. «Это было прекрасно и празднично для меня», - поделилась звезда.
Со слов танцовщицы, она верит в желания и их исполнение. При этом Волочкова утверждает, что привязывать себя к определенным датам не следует, а лучше действовать спонтанно. Артистка согласна с тем, что каждый случай ниспослан выше, а возраст, как считает балерина, не нужно принимать с сожалением. Необходимо использовать сохраняющиеся ресурсы с максимальной пользой, а помогут в этом дети.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:43