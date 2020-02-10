NASA и ESA запустили новый космический зонд Solar Orbiter для изучения активности Солнца





Директор проекта ESA Гюнтер Хасингер сообщил, что новый исследовательский проект, для которого был запущен новый 1,8-тонный зонд рассчитан на 10 лет. Его цель заключается в том, чтобы получить новые данные о Солнце, его активности, магнитном поле и влиянии на планеты Солнечной системы. Поскольку ближайшая звезда-гигант находится от Земли на расстоянии 150 миллионов километров, зонду потребуется не менее 3,5 лет, чтобы максимально приблизится к ней.Гюнтер Хасингер отметил, что Solar Orbiter оснащен наиболее модернизированными и современными измерительными приборами. Он добавил, что каждый из них обладает определенными функциями и все они будут работать одновременно. Такой удивительный автоматизированный процесс ученый сравнил со слаженной игрой большого оркестра, в котором каждый инструмент на своем месте.Ввиду того, что температура Солнца достигает 5500 градусов по Цельсию на поверхности, а внутри – 16 миллионов, зонд оборудован ультраустойчивым титановым щитом, который не расплавится во время приближения к горящей звезде. Однако даже он имеет свои ограничения и не допустит Solar Orbiter ближе чем на 42 миллиона километра.Как известно, уже через час после запуска зонда с космодрома в штате Флорида, он успешно отделился от ракеты и отправил первый радиосигнал в Германию. Директор ESA с облегчением подытожил, что «первый этап прошел гладко».