Джина Лоллобриджида рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым

На вопрос корреспондента туринской La Stampa Флавии Амабиле о партнерах в жизни знаменитости, она неожиданно рассказала о двух никому не известных романах., - призналась Джина Лоллобриджида и добавила, что нынешний супруг Юлии Высоцкой был также писателем. Отношения с артистами она назвала «красивыми историями». Как отметила кинодива, ее возлюбленными всегда становились те, «у кого хорошо варит голова». Далее она объяснила, что в режиссёре фильма «Грех. Исступление Микеланджело» ее очаровало глубокое понимание культуры, наблюдающееся в творчестве сценариста.По словам Лоллобриджиды, она должна была выйти замуж за Кончаловского, однако он внезапно передумал. После этого актриса со злости начала встречаться с младшим родственником продюсера. Она назвала Никиту Михалкова «автором шедевра «Очи черные»». Точных дат и сроков романов со звездами кинодива решила не называть, но заявила, что не хотела создавать проблемы в отношениях братьев. При этом знаменитость рассказала, что причиной расставания с Михалковым стала картина, над съёмками которой он работал.