В Бразилии найден вирус с неизвестной науке ДНК





Как отмечается, найденный в городе Белу-Оризонти вирус имеет на 90% новую ДНК. Его размеры достигают 80 нанометров, при этом о сложном геноме речи не идет. Вирус насчитает всего шесть генов, которые похожи на описанные учеными. Его не удалось идентифицировать после анализа 8,5 тысяч метагеномов. Предполагается, что этот тип микроорганизмов принадлежит изолированной группе, или же является представителем отдельного вида гигантского вируса, чье уменьшение стало последствием эволюции.Известно, что от данного вируса страдают амёбы в озере, а ученые назвали его Яравирус. Такое наименование выбрано в честь нимфы Яры, упоминаемой как божество в мифологии Южной Америки.