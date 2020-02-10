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Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала роман Прохора Шаляпина с 40-летней возлюбленной

Виталина Цымбалюк-Романовская в разговоре с корреспондентами высказалась о новом романе экс-бойфренда. Известно, что сейчас Прохор Шаляпин и его 40-летняя возлюбленная отдыхают за границей.
Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала роман Прохора Шаляпина с 40-летней возлюбленной

По словам украинской пианистки, ей совсем неинтересно, что происходит в личной жизни бывшего партнера. Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что «не следит» за ним. На вопрос представителя прессы, случайно или нет, что певец в основном встречается с богатыми дамами, знаменитость ответила кратко, назвав самого Прохора Шаляпина «случайностью». Журналисты из «Телепрограммы» связались также и с исполнителем, который рассказал, что сейчас он вместе с бизнесвумен находится на Маврикии. О 40-летней возлюбленной артист предпочитает не говорить, поскольку считает это свои личным делом.

За время отпуска Шаляпина несколько раз видели с избранницей в Лос-Анджелесе, где пара обедала в дорогих кафе. По слухам, все счета певца оплачивает предпринимательница из Канады.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:38

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