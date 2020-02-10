Кристен Кэрролл Уиг подверглась насмешкам в Сети из-за «нелепого» платья на церемонии «Оскар»

46-летняя актриса Кристен Кэрролл Уиг, наиболее известная по работе в телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», активно пользуется социальными сетями и много общается со своими поклонниками. Пользователи Сети практически не оставляют отрицательных комментариев в блоге звезды, а чаще восхищаются ее талантом и безупречным внешним видом, несмотря на возраст.Однако недавно опубликованное фото актрисы вызвало активную критику со стороны фанатов. На снимке Кристен Кэрролл Уиг позирует на красной дорожке церемонии «Оскар». Она появилась в ярко-красном платье в пол от Valentino с длинным шлейфом и плиссированной оборкой, зауженной к низу. Образ дополнили черные перчатки, лаконичные телесные туфли от Christian Louboutin и массивные серьги от Nikos Koulis.Подписчики Сети неоднозначно отреагировали на необычное платье с объемной оборкой. Некоторые из них без доли смущения написали в комментариях звезде, что наряд откровенно «неудачный» и «нелепый». Более того, часть недоброжелателей отметили, что пошив «крайне напоминает пасту с помидорами» или «лобстера». Несмотря на насмешки над актрисой, верные фанаты уверены, что Кристен Кэрролл Уиг «выше этого» и не держит ни на кого зла.