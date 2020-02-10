Тина Канделаки считает фильм “Ирландец” главным “неудачником” премии “Оскар”





Абсолютным лидером “Оскара” в этом году стал фильм “Паразиты” южнокорейского производства. Именно он получил четыре статуэтки, а “1917” – три. Победителями в своих номинациях также стали “Джокер”, “Однажды в… Голливуде” и “Форд против Феррари”. По мнению звезды, за прошедший год режиссеры выпустили массу прекрасных кинокартин, но ленту “Ирландец” Тина Канделаки посчитала выбивающейся из порядка. Дело в том, что фильм растянули на 3,5 часа, что она посчитала перебором. Для телеведущей все победы в номинациях были ожидаемыми.По мнению Тины Канделаки, лучшим моментом церемонии стала презентация номинации за саундтрек, когда оркестр исполнял фрагменты композиций.