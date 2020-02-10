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У берегов Антарктиды обнаружено озеро с жидкой лавой

У берегов Антарктиды обнаружена активная вулканическая точка, которая сформировала озеро с жидкой лавой. Редкое открытие совершили сотрудники UCL и Антарктической службы Великобритании.

Среди 1,5 тысяч вулканических точек имеется всего 7 лавовых жидких озер, и все они располагаются в Африке или Антарктиде. Восьмое озеро выявлено недавно в Южной Атлантике на Островах Сандерса. Они расположены внутри стратовулкана, активность которого зафиксировали приборы ученых. В частности, в исследовании были использованы спутниковые изображения, полученные аппаратами ATLAS и Sentinel-2. Внутри озера лава достигает температуры 1000 градусов по Цельсию, что помогает поддерживать жидкое состояние.

Обнаруженное лавовое озеро поможет ученым узнать больше о природе формирования подобных образований. Дело в том, что со временем их количество со временем уменьшается.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:38

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