Китайский рецепт рисовой маски поможет женщинам восстановить и улучшить состояние волос





Многие китайские народные маски, особенно рисовая, могут усовершенствовать качество локонов лучше, чем любые популярные косметические средства. Всего несколько продуктов способны восстановить красоту волос.Для данной маски необходимо взять около 300 грамм каши, 100 мл молока и 30 грамм дрожжей. Смешав все ингредиенты можно получить хорошее средство для улучшения состояния волос. Маску необходимо наносить на голову за 20 минут до мытья. Косметолог рекомендует использовать её не более трёх раз в неделю. После первой процедуры состояние локонов заметно измениться: волосы будут реже выпадать, а количество секущихся концов уменьшится.По мнению эксперта, дрожжи способствуют росту и предотвращают появление перхоти. Лучше всего использовать переваренный рис, в котором находится большое количество полезных веществ. Козье молоко укрепляет структуру волос, а для жирного типа идеально подходит кокосовое. Если маска вызывает зуд или другие дискомфортные ощущения, необходимо немедленно смыть средство, чтобы избежать проблем со здоровьем кожи, и обратится к специалисту.