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Звезда «Давай поженимся!» Лана Медингер о плюсах груди 14 размера: «Мой бюст лишает дара речи»

Звезда «Давай поженимся!» рассказала журналистам о плюсах груди 14 размера. По словам Ланы Медингер, она иногда пользуется подарком судьбы.
Звезда «Давай поженимся!» Лана Медингер о плюсах груди 14 размера: «Мой бюст лишает дара речи»

Поэтесса подчеркивает пышные формы платьями и топами с глубоким декольте и даже на деловые встречи приходит в провокационных нарядах, подогревая воображение партнеров по бизнесу. Как сказала Лана Медингер, иногда она чувствует себя неловко, но ей нравится быть желанной. Также звезда передачи «Давай поженимся!» рассказала о том, как бурно на нее реагируют мужчины и смотрят именно на эту часть тела. Выяснилось, что пышный бюст гостья телешоу унаследовала от матери, а в ее семье все женщины обладали аппетитной фигурой. Дочь поэтессы природа также не обделила.

Интернет-дива добавила, что ее формы являются натуральными. Тем не менее сексуальная внешность имеет не только плюсы, ведь Медингер вынуждена выбирать одежду из стрейчевой ткани. Многие спрашивают у звезды, не возникает ли у нее проблем со здоровьем. Как заверила модель, у нее крепкая спина, стройные ноги и упругие ягодицы, поскольку в детстве она увлекалась фехтованием.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:30

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