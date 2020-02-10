Звезда «Давай поженимся!» Лана Медингер о плюсах груди 14 размера: «Мой бюст лишает дара речи»





Поэтесса подчеркивает пышные формы платьями и топами с глубоким декольте и даже на деловые встречи приходит в провокационных нарядах, подогревая воображение партнеров по бизнесу. Как сказала Лана Медингер, иногда она чувствует себя неловко, но ей нравится быть желанной. Также звезда передачи «Давай поженимся!» рассказала о том, как бурно на нее реагируют мужчины и смотрят именно на эту часть тела. Выяснилось, что пышный бюст гостья телешоу унаследовала от матери, а в ее семье все женщины обладали аппетитной фигурой. Дочь поэтессы природа также не обделила.Интернет-дива добавила, что ее формы являются натуральными. Тем не менее сексуальная внешность имеет не только плюсы, ведь Медингер вынуждена выбирать одежду из стрейчевой ткани. Многие спрашивают у звезды, не возникает ли у нее проблем со здоровьем. Как заверила модель, у нее крепкая спина, стройные ноги и упругие ягодицы, поскольку в детстве она увлекалась фехтованием.