Ученые из Швейцарии обнаружили у броненосцев способность передавать проказу человеку





Новое исследование было проведено с использованием ДНК-материала броненосцев, живущих на юге США. Эти животные стали единственными известными, которые болеют проказой и обитают рядом с человеком. Ученые пришли к выводу, что болезнь может передаваться человеку через бактерии Mycobacterium leprae. Штамм данного вируса наблюдался у 28 из 33 диких броненосцев, а 25 из 39 пациентов с проказой жили в районах, где возможен контакт с больной особью. Отмечается, что данный генотип не встречался в других странах мира.В связи с предполагаемой передачей заболевания от броненосца человеку исследователи порекомендовали жителям регионов, где возможен контакт с ними, не употреблять этих животных в пищу, а также отказаться от сувениров из их оболочки. Департамент здравоохранения США отмечает, что ежегодно фиксируется 150 случаев заболевания проказой, но треть пациентов не выезжала за границу, например, в Индию или Бразилию, где возможно общение с носителями недуга.