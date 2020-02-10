Ученые составили ТОП-10 самых полезных продуктов в мире





Возглавили список помидоры, так как они очень полезны для сердца и имеют сильные антираковые свойства. В этом овоще есть огромное количество антиоксидантов, клетчатки и калия, которые неотъемлемы для поддержания молодости и красоты.Второе место рейтинга заняла овсяная крупа, которая нормализует кровяное давление и благоприятно сказывается на пищеварительной системе. Замыкает тройку лидеров киви, так как это фрукт богат витаминами А, Е и С, а также омега-3. Киви рекомендуют употреблять людям, у которых есть проблемы с суставами и с диагнозом гипертония.В ТОПе четвертая позиция досталась винограду. Эти ягоды способны предотвращать образование тромбов и противодействуют образованию онкологических опухолей. Следующее место в рейтинге за рыбой и морепродуктами. Врачи рекомендуют включать их в рацион как минимум два раза в неделю.На шестое место в ТОП-10 ученые поместили брокколи, а на седьмое – авокадо. Эти продукты оказывают укрепляющее воздействие на сосуды, очищают от бактерии организм и борются с раковыми заболеваниями. Зелень и листовые салаты, содержащие значительное количество минералов и витаминов, расположились на восьмой строчке. Предпоследнее место специалисты отвели чесноку, а последнее – льняному маслу.