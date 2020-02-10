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Ученые составили ТОП-10 самых полезных продуктов в мире

Ученые, которые являются членами европейской ассоциации гастроэнтерологов и диетологов, составили ТОП-10 самых полезных продуктов в мире. Они оказывают на организм благоприятное влияние, содержат максимум микроэлементов и быстро усваиваются.

Ученые составили ТОП-10 самых полезных продуктов в мире


Возглавили список помидоры, так как они очень полезны для сердца и имеют сильные антираковые свойства. В этом овоще есть огромное количество антиоксидантов, клетчатки и калия, которые неотъемлемы для поддержания молодости и красоты.

Второе место рейтинга заняла овсяная крупа, которая нормализует кровяное давление и благоприятно сказывается на пищеварительной системе. Замыкает тройку лидеров киви, так как это фрукт богат витаминами А, Е и С, а также омега-3. Киви рекомендуют употреблять людям, у которых есть проблемы с суставами и с диагнозом гипертония.

В ТОПе четвертая позиция досталась винограду. Эти ягоды способны предотвращать образование тромбов и противодействуют образованию онкологических опухолей. Следующее место в рейтинге за рыбой и морепродуктами. Врачи рекомендуют включать их в рацион как минимум два раза в неделю.

На шестое место в ТОП-10 ученые поместили брокколи, а на седьмое – авокадо. Эти продукты оказывают укрепляющее воздействие на сосуды, очищают от бактерии организм и борются с раковыми заболеваниями. Зелень и листовые салаты, содержащие значительное количество минералов и витаминов, расположились на восьмой строчке. Предпоследнее место специалисты отвели чесноку, а последнее – льняному маслу.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:24

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