Лаврентьев день: Необычные традиции и приметы на 11 февраля





Православный монах Лаврентий Туровский широко известен своей крепкой верой и самообладанием. Как известно, епископ не единожды был искушаем мирскими благами, однако он выстоял и предпочел жизнь послушника Бога в келье.Святитель был настолько уверен в Божьем могуществе, что приобрел дар исцеления и мог изгонять демонов из душ страдающих людей. Ученики христианского настоятеля видели в Лаврентии Туровском образ бога и после смерти епископа его мощи сохранили в Киево-Печерской Лавре. В тоже время простой народ также не сомневался в святости и силе духовной веры монаха. Они связали языческие представления о мире и религиозные учения, которые в дальнейшем стали обрядами и традициями, передаваемые из поколения в поколение.Чтобы защитить дом от злых ведьм, хозяин должен был воткнуть чертополох по всем концам своего земельного надела. А чтобы привлечь счастье и добродетель в свою семью, хозяйка готовила кулебяку, которой кормила не только мужа и детей, но и домашний скот.Кроме того, в народе считали, что в этот день нужно высматривать погодные приметы. Например: «если слышен шум деревьев – будет сильный ветер», «если дрова горят плохо – весна придет рано», «если Луна полная – погода до конца зимы не изменится». Люди до сих пор отмечают именины Романа и Леонтия по старому православному календарю, как и восемь веков назад.