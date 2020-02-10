Наталья Штурм показала фото побоев, нанесенных экс-супругом Игорем Павловым

Многие знают, что знаменитость разводилась со своим мужем со скандалом, после чего они до сих пор не могут поделить опеку над общим сыном. Наталья Штурм обнародовала на своей странице архивные снимки, на которых показаны последствия неудачного союза экс-супругов. Артистка напомнила, что в свое время она слышала от избранника трогательные слова о любви и защите, как это происходило в жизни многих других женщин. Вот только со временем мужчина превратился в злейшего врага. При публикации фото в Instagram звезда также привела в пример случай в семье Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, который завершился похожим разводом.Штурм поделилась сюжетом, на котором можно увидеть побои со стороны Игоря Павлова. На лице у исполнительницы виден синяк под глазом, шокировавший ее подписчиков.- удивленно спросил один фолловер. Как сказала артистка, раньше она боялась размещать кадры.