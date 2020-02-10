Шестилетняя дочь Анны Снаткиной Вероника села на шпагат на льду

Звезда сериала “Татьянин день” родила дочь в 2013 году, но долгое время актриса скрывала ее от посторонних. Недавно Анна Снаткина сделала исключение, поделившись с поклонниками фотографией Вероники Васильевой с катка. В подписи к кадрам артистка отметила, что они перепутали лед с гимнастическим ковром, но “для понедельника сойдет”. Дочь знаменитости продемонстрировала отличную растяжку, сев на шпагат. В комментариях поклонники высоко оценили умения шестилетней наследницы актрисы, назвав ее талантливой.На видео запечатлено, как Виктор Васильев покатался на льду с дочерью на руках, что тоже не осталось незамеченным поклонниками.