В Минобрнауки отменили ограничения на общение ученых с иностранцами
В Минобрнауки решили отменить указ, вводивший для отечественных ученых ограничения в контактах с иностранцами. Соответствующие сведения подтвердил стоящий во главе ведомства Валерий Фальков.
Закон, предполагающий ограничения между учеными из РФ с иностранными коллегами, столкнулся с широкой критикой со стороны общества. Датирован приказ февралем нынешнего года, а на фоне общественного резонанса Дмитрий Песков принял решение взять ситуацию под свой контроль. Выяснилось, что документ имеет исключительно рекомендательный характер, а недавно Фильков уверил, что указанное ограничение больше не действует.
За отмену документа проголосовали свыше 2 тысяч академиков во время собрания 15 ноября в РАН. В январе новым главой Минобрнауки был назначен Валерий Фальков, сменивший на соответствующей должности Михаила Котюкова.
Закон, предполагающий ограничения между учеными из РФ с иностранными коллегами, столкнулся с широкой критикой со стороны общества. Датирован приказ февралем нынешнего года, а на фоне общественного резонанса Дмитрий Песков принял решение взять ситуацию под свой контроль. Выяснилось, что документ имеет исключительно рекомендательный характер, а недавно Фильков уверил, что указанное ограничение больше не действует.
За отмену документа проголосовали свыше 2 тысяч академиков во время собрания 15 ноября в РАН. В январе новым главой Минобрнауки был назначен Валерий Фальков, сменивший на соответствующей должности Михаила Котюкова.