В Минобрнауки отменили ограничения на общение ученых с иностранцами





Закон, предполагающий ограничения между учеными из РФ с иностранными коллегами, столкнулся с широкой критикой со стороны общества. Датирован приказ февралем нынешнего года, а на фоне общественного резонанса Дмитрий Песков принял решение взять ситуацию под свой контроль. Выяснилось, что документ имеет исключительно рекомендательный характер, а недавно Фильков уверил, что указанное ограничение больше не действует.За отмену документа проголосовали свыше 2 тысяч академиков во время собрания 15 ноября в РАН. В январе новым главой Минобрнауки был назначен Валерий Фальков, сменивший на соответствующей должности Михаила Котюкова.