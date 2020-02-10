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Тина Канделаки: «Родители продали квартиру, чтобы я переехала в Москву»

Во время съемок программы «Судьба человека» Тина Канделаки рассказала о том, что ее родители продали квартиру ради переезда дочери в Москву. Знаменитая телеведущая поделилась с Борисом Корчевниковым своими воспоминаниями о пути к славе и признанию.
Тина Канделаки: «Родители продали квартиру, чтобы я переехала в Москву»

По настоянию отца Тина Канделаки окончила русскую школу в Грузии, несмотря на то, что в учебном заведении она была единственной грузинкой. Родитель был убежден, что благодаря образованию перед дочерью откроются неограниченные возможности. В 11 классе она получила тройку по грузинскому языку, так как учительница не понимала, почему она учится с русскими ребятами. Из-за этого будущая звезда лишилась золотой медали.

Свою жизнь Тина Канделаки назвала «не выбором, а последним шансом», так как часто ей подворачивались возможности, которые она просто упустила. Журналистка ушла из медицинского института и начала работать на грузинском телевидении. Спустя время ее выдвинули на лучшую ведущую Грузии, но отцу сказали, что премию получить не позволят. Тина Канделаки тогда решила, что все-равно станет знаменитой, и решила ехать в Москву. Родители ее поддержали и ради этой цели продали квартиру. В столицу России телеведущая приехала с 3700 долларами, а через некоторое время купила родителям двухкомнатную квартиру.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:52

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