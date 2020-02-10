«Волнуюсь. Аж начала худеть перед родами»: Беременная Оксана Самойлова поделилась личными переживаниями

Оксана Самойлова готовится стать мамой уже в четвертый раз. Звёздная супруга на собственном опыте знает, как волнительно проходят последние недели беременности. Однако на этот раз ее ожидание сопровождается стрессом и сказывается на физическом состоянии.В своей записи Оксана Самойлова поделилась, что чувствует себя отлично, но ее вес начал стремительно падать. Подписчики быстро отреагировали на жалобу беременной модели и заверили ее в том, что это «нормальная реакция организма во время подготовки к рождению малыша». Супруга российского рэпера с юмором добавила, что обещает родить в феврале.Как известно, Джиган, его жена и три дочери сейчас находятся в США, Маями. Именно там они планируют появление на свет четвертого ребенка, пол которого супруги предпочли сохранить в секрете. По словам музыканта, они вернутся обратно в Россию после того, как новорожденный окрепнет для длительных перелетов.