Дочь Анны Седоковой Алина Белькевич: «Я думала, что иметь такую маму отвратительно»
Старшая дочь Анны Седоковой рассказала в Instagram об отношениях со звездной родительницей. По словам Алины Белькевич, ей не всегда нравилось родство с певицей.
Подписчики часто спрашивают, каково ей быть дочерью представительницы шоу-бизнеса. Как сказала Алина Белькевич, в младшем возрасте она жила в США и не обращала внимания на популярность матери, а люди не стремились общаться с ней из-за звездного статуса. Вот только после переезда в Москву все изменилось. «Такое чувство было, что я не человек, а какая-та выставка в музее», - рассказала наследница Анны Седоковой и добавила, что в некоторых моментах она думала, как отвратительно иметь такую родительницу.
Дочь исполнительницы заявила, что «была зла на весь мир» и считала себя несчастливой. После этого знаменитость рассказала школьнице, что проще будет принять ситуацию и иметь из нее выгоду. Белькевич послушала родственницу и поняла, что мать является лучшей мотивацией.
В комментариях фолловеры поддержали молодую особу и написали ей много комплиментов. Одни посоветовали дочери Седоковой слушать свое сердце, а другие назвали ее «маминой гордостью».
Подписчики часто спрашивают, каково ей быть дочерью представительницы шоу-бизнеса. Как сказала Алина Белькевич, в младшем возрасте она жила в США и не обращала внимания на популярность матери, а люди не стремились общаться с ней из-за звездного статуса. Вот только после переезда в Москву все изменилось. «Такое чувство было, что я не человек, а какая-та выставка в музее», - рассказала наследница Анны Седоковой и добавила, что в некоторых моментах она думала, как отвратительно иметь такую родительницу.
Дочь исполнительницы заявила, что «была зла на весь мир» и считала себя несчастливой. После этого знаменитость рассказала школьнице, что проще будет принять ситуацию и иметь из нее выгоду. Белькевич послушала родственницу и поняла, что мать является лучшей мотивацией.
В комментариях фолловеры поддержали молодую особу и написали ей много комплиментов. Одни посоветовали дочери Седоковой слушать свое сердце, а другие назвали ее «маминой гордостью».
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:39