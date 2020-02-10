В РФ регионы с самым доступным бензином возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ





В первую тройку лидеров попали также столица с показателем в 1886 литров и Ненецкий автономный округ, где население может позволить 1640 литров. В десятке регионов с самым доступным бензином можно увидеть Ханты-Мансийский автономный округ, который занял седьмую строчку рейтинга с результатом 1480 литров бензина. Тюменской области досталось 16 место, Свердловской – 28 место, Челябинской области 30 место, а Пермскому краю – 36 место. Последнюю, 60 строчку, в рейтинге занял такой регион Урала как Курганская область.Самые худшие результаты продемонстрировали в Дагестане, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках. Местные жители на чистую зарплату могут себе купить всего 525-554 литров топлива.