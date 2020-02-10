Билли Айлиш и Эминем исполнили мировые хиты на церемонии премии «Оскар-2020»





Юная 18-летняя обладательница четырех статуэток Грэмми Билли Айлиш исполнила легендарную песню «Yesterday» группы «The Beatles» в музыкальном сопровождении Финнеаса О’Коннела, который является ее старшим братом. Звезда посвятила свое лирическое выступление всем актерам, которые умерли в период с 2019 по 2020 год.Как и ранее, Билли Айлиш отличилась своим провокационным и бунтарским стилем. Юная певица с зелеными волосами была в нестандартном образе для красной дорожки и предпочла вечернему платью брючный оверсайз костюм от Chanel с тремя броскими брошами. На сцену певица вышла, сменив белый наряд на «total black».Американский рэпер и композитор Эминем также выступил на сцене Лос-Анджелеса в черной одежде. Он исполнил известную песню «Lose Yourself» из фильма «Восьмая миля», в которой сыграл главную роль. 47-летний музыкант поразил зрителей эффектным появлением, спецэффектами и лучшим американским речитативом за последние 20 лет. На церемонию «Оскар-2020» также были приглашены Элтон Джон, Синтия Эриво и другие знаменитые исполнители.