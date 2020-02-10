Подруги Галины Волчек оставались ночевать в квартире актрисы после измены Евгения Евстигнеева





Галина Волчек познакомилась с будущим мужем в юности, помогла ему обрести свой стиль, а также способствовала в карьере. В итоге для нее было тяжело пережить измену возлюбленного, который скрывал любовницу долгие годы. Подруги актрисы решили не оставлять ее одну в такой период, поэтому ночевали в квартире по очереди, составляя ей компанию.Несмотря на развод Галина Волчек и Евгений Евстигнеев не выносили разногласия на публику и даже довели до конца съемки фильма “Строится мост”. По сюжету они должны были сыграть любовные сцены, что выполнили профессионально. Со временем их отношения наладились и актриса даже смогла относится к бывшему мужу, его любовнице и их дочери как к родственникам.