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Подруги Галины Волчек оставались ночевать в квартире актрисы после измены Евгения Евстигнеева

Подруги Галины Волчек оставались ночевать в ее квартире после измены Евгения Евстигнеева. Близкие друзья подробно рассказали о творчестве актрисы и личной жизни.

Галина Волчек познакомилась с будущим мужем в юности, помогла ему обрести свой стиль, а также способствовала в карьере. В итоге для нее было тяжело пережить измену возлюбленного, который скрывал любовницу долгие годы. Подруги актрисы решили не оставлять ее одну в такой период, поэтому ночевали в квартире по очереди, составляя ей компанию.
Подруги Галины Волчек оставались ночевать в квартире актрисы после измены Евгения Евстигнеева

Несмотря на развод Галина Волчек и Евгений Евстигнеев не выносили разногласия на публику и даже довели до конца съемки фильма “Строится мост”. По сюжету они должны были сыграть любовные сцены, что выполнили профессионально. Со временем их отношения наладились и актриса даже смогла относится к бывшему мужу, его любовнице и их дочери как к родственникам.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:15

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