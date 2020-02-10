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Вадим Манукян раскритиковал жалующихся на маленькие пенсии звезд: «Им и 23 тысячи много»

Вадим Манукян раскритиковал звезд, жалующихся на маленькие пенсии. По словам эксперта, публичным личностям не стоит ныть.
Вадим Манукян раскритиковал жалующихся на маленькие пенсии звезд: «Им и 23 тысячи много»

Как высказался специалист, он не понимает знаменитостей, активно высказывающих недовольство по поводу своих пособий. Он также добавил, что в России люди во многих случаях получают по 10-15 тысяч рублей, что, по мнению Вадима Манукяна, является мизером. При этом жаловаться на пенсию в размере 23 тысяч рублей, как это сделала Елена Ханга – глупо. «Эти пенсии старикам обязательно поднимать нужно!» - заявил член экспертного совета по СМИ. Он напомнил, что российский президент объявил в РФ борьбу с бедностью.

По словам Манукяна, звезды всю жизнь отдыхают за счет своих гонораров и требовать прибавки в данном случае несправедливо. Эксперт отметил, что «светить лицом в телеке» не является серьезным трудом, а вот поднять пособие нужно людям рабочих процессий. Россиянин считает, что представителям шоу-бизнеса переплачивают.

За последнее время многие знаменитости рассказали о своих пенсиях. Стало известно, что Станислав Садальский получает от государства 50 тысяч рублей, а Евгений Петросян чуть больше 20 тысяч.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:04

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