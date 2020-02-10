Вадим Манукян раскритиковал жалующихся на маленькие пенсии звезд: «Им и 23 тысячи много»
Вадим Манукян раскритиковал звезд, жалующихся на маленькие пенсии. По словам эксперта, публичным личностям не стоит ныть.
Как высказался специалист, он не понимает знаменитостей, активно высказывающих недовольство по поводу своих пособий. Он также добавил, что в России люди во многих случаях получают по 10-15 тысяч рублей, что, по мнению Вадима Манукяна, является мизером. При этом жаловаться на пенсию в размере 23 тысяч рублей, как это сделала Елена Ханга – глупо. «Эти пенсии старикам обязательно поднимать нужно!» - заявил член экспертного совета по СМИ. Он напомнил, что российский президент объявил в РФ борьбу с бедностью.
По словам Манукяна, звезды всю жизнь отдыхают за счет своих гонораров и требовать прибавки в данном случае несправедливо. Эксперт отметил, что «светить лицом в телеке» не является серьезным трудом, а вот поднять пособие нужно людям рабочих процессий. Россиянин считает, что представителям шоу-бизнеса переплачивают.
За последнее время многие знаменитости рассказали о своих пенсиях. Стало известно, что Станислав Садальский получает от государства 50 тысяч рублей, а Евгений Петросян чуть больше 20 тысяч.
Как высказался специалист, он не понимает знаменитостей, активно высказывающих недовольство по поводу своих пособий. Он также добавил, что в России люди во многих случаях получают по 10-15 тысяч рублей, что, по мнению Вадима Манукяна, является мизером. При этом жаловаться на пенсию в размере 23 тысяч рублей, как это сделала Елена Ханга – глупо. «Эти пенсии старикам обязательно поднимать нужно!» - заявил член экспертного совета по СМИ. Он напомнил, что российский президент объявил в РФ борьбу с бедностью.
По словам Манукяна, звезды всю жизнь отдыхают за счет своих гонораров и требовать прибавки в данном случае несправедливо. Эксперт отметил, что «светить лицом в телеке» не является серьезным трудом, а вот поднять пособие нужно людям рабочих процессий. Россиянин считает, что представителям шоу-бизнеса переплачивают.
За последнее время многие знаменитости рассказали о своих пенсиях. Стало известно, что Станислав Садальский получает от государства 50 тысяч рублей, а Евгений Петросян чуть больше 20 тысяч.