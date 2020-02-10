Оззи Осборн анонсировал необычную презентацию новой пластинки «Ordinary Man»

В своем блоге Twitter Оззи Осборн написал, что уникальная акция запланирована на четверг, 20 февраля. Естественно, количество мест будет ограничено, поэтому желающим необходимо забронировать себе место через сайт музыканта. Сама татуировка будет набиваться в порядке «живой» очереди. Примечательно, что в список городов с салонами, принимающими участие в акции Оззи Осборна, попала Москва. Рок-музыкант не оставил без внимания своих российских поклонников.В одном из интервью британская знаменитость признался в том, что у него диагностировали болезнь Паркинсона II типа. Оззи Осборн узнал о недуге прошлой зимой. Он выступил перед Новым годом, после чего неудачно упал. В результате артисту сделали операцию на шее, что сказалось на состоянии его нервной системы. Это был очень непростой период для семьи звезды. Певица Шэрон, супруга музыканта, рассказала, что этот диагноз – не смертельный приговор, но у мужа поражены определенные нервы.