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Выражение лица Билли Айлиш на церемонии вручения «Оскара» стало мемом в Сети

Билли Айлиш рассмешила пользователей Сети своим выражением лица на церемонии вручения «Оскара». После этой ситуации многие принялись размещать в соцсетях смешные мемы.
Выражение лица Билли Айлиш на церемонии вручения «Оскара» стало мемом в Сети

Когда на сцену вышли американские комики Майя Рудольф и Кристен Уиг, юная певица находилась в зале. Артисты решили экспромтом исполнить композиции «Lady in Red» и «These Boots Are Made». Затем на экранах показали озадаченное лицо Билли Айлиш с саркастичной ухмылкой, демонстрирующее, что артистка была в восторге от перформанса ее коллег по творческому цеху. Поклонники знаменитости обратили внимание на поведение кумира, после чего начали создавать различные мемы и публиковать снимок исполнительницы в Twitter со смешными подписями.

Некоторые пользователи соцсети предположили, что реакция Айлиш на церемонии вручения «Оскара» посвящалась ее собственному лицу на экране. Также один юзер написал, что ходит с подобным настроением по жизни.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:30

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