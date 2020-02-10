Выражение лица Билли Айлиш на церемонии вручения «Оскара» стало мемом в Сети





Когда на сцену вышли американские комики Майя Рудольф и Кристен Уиг, юная певица находилась в зале. Артисты решили экспромтом исполнить композиции «Lady in Red» и «These Boots Are Made». Затем на экранах показали озадаченное лицо Билли Айлиш с саркастичной ухмылкой, демонстрирующее, что артистка была в восторге от перформанса ее коллег по творческому цеху. Поклонники знаменитости обратили внимание на поведение кумира, после чего начали создавать различные мемы и публиковать снимок исполнительницы в Twitter со смешными подписями.Некоторые пользователи соцсети предположили, что реакция Айлиш на церемонии вручения «Оскара» посвящалась ее собственному лицу на экране. Также один юзер написал, что ходит с подобным настроением по жизни.