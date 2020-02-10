Неразделенная любовь и критика общества: Сергей Пенкин отмечает 59-летие





Сергей Пенкин с детства проявил любовь к музыке: пел в церковном хоре, а в армии его определили в ансамбль “Алый ворон”. По приезду в Москву он планировал поступить в “Гнесинку”, но смог добиться цели только с 11-го раза. До этого будущий артист работал дворником и жил в коммунальной комнате, которую выделил ЖЭК. По вечерам он выступал в ресторане гостиницы “Космос”, где остался работать даже после поступления в ВУЗ. Вскоре он начал сотрудничество с Виктором Цоем, а в 1990-е получил широкую известность не только в России, но и за рубежом. Знаменитость открыл школу вокала, а сейчас его дискография насчитывает 25 альбомов, артист занимается дубляжом фильмов, получает эпизодические роли в кино, а также его голос занесен в Книгу рекордов Гиннеса.С первой женой Еленой Проценко артист прожил недолго, а развод последовал из-за сложностей жизни супругов на две страны. В 2015 году он имел роман с телеведущей из Одессы, но вскоре стало известно, что пара рассталась. Сергей Пенкин не объяснил причины разрыва, но отметил, что пережил разочарование и предательство. Скандальная репутация у него сложилась из-за частых замечаний в адрес “Один в один”, “Песни года” и “Евровидения”. В прошлом широкий резонанс в Сети получили просроченные штрафы звезды за нарушение ПДД, его замечали в аэропорту и на скамейке в нетрезвом виде, но певец отрицает все слухи.