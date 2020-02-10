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Врачи назвали опасности прокалывания ушей многоразовым пистолетом

Практикующие врачи назвали главные опасности прокалывания ушей многоразовым пистолетом. В результате частых обращений пациентов, медики заключили, что использование прибора без должной стерилизации повышает риск заражения человека смертельными инфекциями.
Врачи назвали опасности прокалывания ушей многоразовым пистолетом

Процедура прокалывания ушей давно видоизменилась в соответствии с новыми методами обработки от болезнетворных бактерий и появлением одноразовых инструментов. Однако до сих пор недобросовестные мастера используют пистолеты старого образца, которые применяются для всех клиентов без смены наконечника или обязательной дезинфекции. В таком случае устройство контактирует непосредственно с кровью и может передать смертельные инфекции от одного человека к другому.

Врачи отметили, что даже если специалист пирсинга обеззаразит пластиковый пистолет спиртовым раствором - этого будет недостаточно, чтобы уничтожить ВИЧ или гепатит. Более того, помимо высокой вероятности заражения такой инструмент может быть не качественным и повредить кожу, образовывая кровоизлияние. На месте гематомы чаще всего появляются келлоды – деформированные рубцы. От такого дефекта зачастую можно избавиться только с помощью хирургического вмешательства.

Медицинские специалисты не выступают против прокола ушей или пирсинга, но настоятельно рекомендуют ответственно подходить к данному вопросу и обращать внимание на стерилизацию и индивидуальность всех рабочих инструментов и материалов.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:53

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