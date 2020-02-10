Психолог Екатерина Тищенко утверждает, что болезни желудка характерны для неуверенных в себе людей





По словам эксперта, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта чувствуют себя неопределенными и обреченными. Язва желудка способна развиваться у человека, склонного к негативным эмоциям. Возникновению заболевания помогают: ненависть, злоба, страх и чувство собственной ущербности. Чаще всего от язвы страдают раздражительные люди, не способные выражать свои претензии и эмоции во время ссор и конфликтов.Подавляемый страх и отсутствие стрессоустойчивости провоцируют возникновение изжоги. Причиной появления болезни также могут быть агрессия и скрытое недовольство. Чтобы избежать проблем со здоровьем, эксперты рекомендуют людям контролировать свои эмоции и научиться правильно и уверенно доказывать своем мнение во время конфликтных ситуаций.