Поклонники после новых фото Юлии Михалковой ищут у нее итальянские корни

Актриса разместила серию черно-белых снимков, на которых позировала обнаженной, прикрываясь только куском полупрозрачной ткани. В подписи к публикации Юлия Михалкова рассказала подписчикам несколько историй, которые не так давно с ней приключились. Под одним из фото знаменитость написала, что многие фолловеры спрашивают у нее про итальянские корни.- вспомнила артистка слова поклонников.Также бывшая участница популярного юмористического телешоу рассказала историю о мужчине, который хотел увезти ее в Антарктиду. Как сказала Михалкова, неизвестный подошел к ним с подругой и предложил «последовать на борт», который поплывет на континент. После услышанного актриса расстроилась, потому что у настоящих моряков корабли ходят, а не плавают.