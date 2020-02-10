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Поклонники после новых фото Юлии Михалковой ищут у нее итальянские корни

Юлия Михалкова порадовала аудиторию в Instagram новыми пикантными фото. После этого поклонники принялись искать у экс-звезды «Уральских пельменей» итальянские корни.
Поклонники после новых фото Юлии Михалковой ищут у нее итальянские корни

Актриса разместила серию черно-белых снимков, на которых позировала обнаженной, прикрываясь только куском полупрозрачной ткани. В подписи к публикации Юлия Михалкова рассказала подписчикам несколько историй, которые не так давно с ней приключились. Под одним из фото знаменитость написала, что многие фолловеры спрашивают у нее про итальянские корни. «Взгляд прям сицилийский!» - вспомнила артистка слова поклонников.

Также бывшая участница популярного юмористического телешоу рассказала историю о мужчине, который хотел увезти ее в Антарктиду. Как сказала Михалкова, неизвестный подошел к ним с подругой и предложил «последовать на борт», который поплывет на континент. После услышанного актриса расстроилась, потому что у настоящих моряков корабли ходят, а не плавают.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:04

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