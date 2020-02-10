Названы заболевания, способные повлиять на речь человека





Афазия развивается даже у абсолютно здоровых людей, которые теряют способность говорить, читать, писать, а также понимать произносимую другими речь. Первыми симптомами недуга становятся потеря способности изъясняться полными и правильными предложениями, путаница в словах, появление пауз и запинок в речи. Иногда люди могут использовать для общения по одному слогу, путать звуки или употреблять несуществующие слова.Известны случаи, когда пациенты говорили длинные и сложные предложения, лишенные смысла. В тяжелых формах понимание речи для больного теряется, он не способен читать и писать, а также изложить свою мысль. Часто симптомы сочетаются с нарушениями голоса, памяти, функциями глотания и эмоций. Иногда афазия развивается после инсульта, а также по причине травм и опухолей головного мозга или проведенных операций. Восстановление зависит от степени поражения, а реабилитацию важно начать при первых симптомах.Рекомендуется при общении с человеком с афазией не торопить его в объяснениях, не общаться с ним как с ребенком, и не помогать ему быстрее выразить мысль. Дело в том, что такие пациенты осознают все происходящее и не теряют возможности нормально мыслить.