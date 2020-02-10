Диетолог Светлана Фус дала рекомендации по поводу частоты и регулярности взвешивания





Известный наставник по правильному питанию отметила, что взвешивание каждый день подходит для участников ее программ по снижению веса. Как известно, Светлана Фус занимается не только процессом похудения, но и набора веса, а также нормализацией пищевого поведения. По ее словам, во всех случая, кроме необходимого сброса лишних килограмм, нет потребности становиться на весы каждое утро.Если человек только начал свой путь избавления от жировых отложений и учится менять привычки питания, то в таком случае действительно взвешивание будет хорошим стимулом и мотиватором, чтобы избежать срывов. Однако в обычной жизни или в процессе увеличения мышечной массы проверять вес лучше всего раз в неделю натощак.Светлана Фус отметила, что резкие изменения в количестве килограммов за короткий период являются показателем нестабильного количества воды в организме человека, а не сжиганием или набором лишних жиров. Кроме того, результат на весах зависит от состояния здоровья, например ПМС и количества соли в рационе. Гормональный фон, как и некоторые продукты питания, способен вызывать отечность и задержку жидкости.Диетолог настоятельно рекомендует всем, кто следит за своим рационом и самочувствием, завести пищевой дневник для записи ежедневного меню. По мнению эксперта, только полноценное здоровое и регулярное питание может нормализовать вес и укрепить здоровье.