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Почти все прогнозы Ренаты Литвиновой о победителях премии «Оскар» сбылись

Недавно Рената Литвинова предсказала итоги премии «Оскар». Почти все прогнозы актрисы о победителях данного мероприятия сбылись.
Почти все прогнозы Ренаты Литвиновой о победителях премии «Оскар» сбылись

Знаменитость с удивительной точностью определила, что статуэтку за лучшую мужскую роль в кино получит Хоакин Феникс из фильма «Джокер», а за женскую – Рене Зеллвегер, снявшаяся в «Джуди». Также Рената Литвинова была уверена, что Брэда Питта назовут лучшим актером 2-го плана за игру в «Однажды в … Голливуде», а Лору Дерн – лучшей актрисой за картину «Брачная история». Как посчитала звезда, «Паразиты» получат премию за наиболее успешный сценарий, как и произошло.

Тем не менее в 2-х пунктах прогнозы артистки не сбылись, так как проект Сэма Мендеса под названием «1917» не стал лучшим фильмом года, как не получил «Оскара» и режиссёр «Джокера» Тодд Филлипс за свои заслуги. По этим пунктам победу одержали Пон Джун Хо и его лента «Паразиты». Всего она выиграла в 4-х номинациях. Однако «Джокер» и «1917» удостоились премии, но в других категориях.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:44

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