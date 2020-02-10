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Названа наиболее опасная для пищеварения уличная еда

Эксперты по питанию перечислили всю опасную уличную еду, которая может причинить особый вред пищеварению. От нее стоит отказаться даже при сильном голоде.

Шаурма является довольно распространенным лакомством, которое считается достаточно безобидным. В ее состав входят зелень, овощи, рубленое мясо, а также соусы и приправы, а все это завернуто в лаваш. Слухи о том, что якобы в эту еду кладут мясо бродячих животных, сильно преувеличены, но у экспертов остаются подозрения насчет его свежести. Также уличные торговцы не могут предотвратить попадание пыли и насекомых в еду, что делает этот перекус опасным в летнее время. Некачественная шаурма грозит панкреатитом или пищевым отравлением.

Гастроэнтерологи называют хот-доги тяжелой пищей для печени и желудка, поскольку сосиски могут быть некачественными, а добавки – острыми или вовсе с неизвестным составом. Отказаться стоит также от жареных пирожков, беляшей и чебуреков, поскольку в уличных палатках масло зачастую плохого качества. Под сомнение специалисты ставят и начинку.

Опасной назвали сладкую вату из-за красителей и ароматизаторов. Также продавцы не соблюдают санитарные правила во время ее изготовления, поскольку могут считать деньги и делать вату одновременно, а в процессе в нее заворачиваются пыль и насекомые. Отказаться стоит и от сладкой газировки.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:50

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