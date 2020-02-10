Названа наиболее опасная для пищеварения уличная еда





Шаурма является довольно распространенным лакомством, которое считается достаточно безобидным. В ее состав входят зелень, овощи, рубленое мясо, а также соусы и приправы, а все это завернуто в лаваш. Слухи о том, что якобы в эту еду кладут мясо бродячих животных, сильно преувеличены, но у экспертов остаются подозрения насчет его свежести. Также уличные торговцы не могут предотвратить попадание пыли и насекомых в еду, что делает этот перекус опасным в летнее время. Некачественная шаурма грозит панкреатитом или пищевым отравлением.Гастроэнтерологи называют хот-доги тяжелой пищей для печени и желудка, поскольку сосиски могут быть некачественными, а добавки – острыми или вовсе с неизвестным составом. Отказаться стоит также от жареных пирожков, беляшей и чебуреков, поскольку в уличных палатках масло зачастую плохого качества. Под сомнение специалисты ставят и начинку.Опасной назвали сладкую вату из-за красителей и ароматизаторов. Также продавцы не соблюдают санитарные правила во время ее изготовления, поскольку могут считать деньги и делать вату одновременно, а в процессе в нее заворачиваются пыль и насекомые. Отказаться стоит и от сладкой газировки.