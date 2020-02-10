АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Эксперты рассказали о пяти романтических способах, позволяющих людям избавиться от лишних килограммов

Эксперты рассказали о пяти романтических способах, которые помогают людям избавиться от лишних килограммов. Наибольшее количество калорий сжигают секс и танец со своей второй половинкой.

Поцелуи способны израсходовать до 90 ккал за час. Улучшить эффективность проявления своих чувств можно с помощью ласк.

По словам итальянского специалиста, раздевание избавляет человека от 8-10 калорий. Повысить результат и доставить большее удовольствие своему партнеру можно, сопровождая действия медленной музыкой.

Танец со второй половинкой способен сжечь до 100 калорий за полчаса, а массаж - 80. Во время лечебной процедуры ученые рекомендуют медленно двигаться и разминать труднодоступные мышцы, из-за чего улучшается ожидаемый эффект. Со временем массаж перетекает в интимную близость между парой.

Лучшим способом является секс, способный избавить от 140 и более калорий за полчаса. Результаты исследования показали: количество израсходованной энергии зависит от глубины дыхания человека. Оргазм и эксперименты также избавляют от лишнего веса.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 11:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Захарова рассказала, какими навыками должен обладать современный…
Названа наиболее опасная для пищеварения уличная…
Почти все прогнозы Ренаты Литвиновой о победителях премии «Оскар»…
Врачи назвали 5 причин для употребления черного перца…
Итальянские археологи обнаружили в Помпеях древнюю фреску с изображением боя…
Эксперты рассказали о пяти романтических способах, позволяющих людям избавиться от лишних…
Филипп Киркоров показал кадры с церемонии вручения…
Эксперты обнаружили, что более 80% корпоративных сетей в России заражены…
Кардиологи дали рекомендации для диагностики работы сердца в домашних…
Свое 103-летие отмечает советский разведчик Алексей…
Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с английским лордом в книге «Плата за…
Киану Ривз пришел на церемонию вручения премии “Оскар” с 76-летней…
Сергей Минаев раскритиковал Михаила Муромова после обвинений в адрес Аллы…
В России введут новый стандарт передачи данных Wi-Fi…
Лера Кудрявцева ответила на вопрос об усыновлении…
Названы самые опасные песни для прослушивания во время управления…
Анастасия Волочкова в одном полотенце поздравила домработницу с рождением…
Американские палеонтологи доказали вегетарианство первых…
В США рассказали о естественном препятствии в случае войны с…
В Египте ужесточили наказание за неприличное поведение в…
В МЧС РФ напомнили, как избежать отравления угарным…
Директор МакSим Маргарита Соколова допустила уход артистки со сцены из-за проблем со…
Медики: Женщина может забеременеть во второй раз даже находясь «в интересном…
Раскрыты сроки пика распространения китайского…
Композитор Александр Дементьев извинился перед Пугачевой за обвинения в невыплате денег за песню «На…
Медики назвали основные симптомы аллергии на…
Роза Сябитова не стала "жрицей любви" в голодное время 90-х из-за «покоцаного…
Брэд Питт посвятил первый актерский «Оскар» своим…
Просмотреть все новости