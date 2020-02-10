Эксперты рассказали о пяти романтических способах, позволяющих людям избавиться от лишних килограммов
Эксперты рассказали о пяти романтических способах, которые помогают людям избавиться от лишних килограммов. Наибольшее количество калорий сжигают секс и танец со своей второй половинкой.
Поцелуи способны израсходовать до 90 ккал за час. Улучшить эффективность проявления своих чувств можно с помощью ласк.
По словам итальянского специалиста, раздевание избавляет человека от 8-10 калорий. Повысить результат и доставить большее удовольствие своему партнеру можно, сопровождая действия медленной музыкой.
Танец со второй половинкой способен сжечь до 100 калорий за полчаса, а массаж - 80. Во время лечебной процедуры ученые рекомендуют медленно двигаться и разминать труднодоступные мышцы, из-за чего улучшается ожидаемый эффект. Со временем массаж перетекает в интимную близость между парой.
Лучшим способом является секс, способный избавить от 140 и более калорий за полчаса. Результаты исследования показали: количество израсходованной энергии зависит от глубины дыхания человека. Оргазм и эксперименты также избавляют от лишнего веса.
Поцелуи способны израсходовать до 90 ккал за час. Улучшить эффективность проявления своих чувств можно с помощью ласк.
По словам итальянского специалиста, раздевание избавляет человека от 8-10 калорий. Повысить результат и доставить большее удовольствие своему партнеру можно, сопровождая действия медленной музыкой.
Танец со второй половинкой способен сжечь до 100 калорий за полчаса, а массаж - 80. Во время лечебной процедуры ученые рекомендуют медленно двигаться и разминать труднодоступные мышцы, из-за чего улучшается ожидаемый эффект. Со временем массаж перетекает в интимную близость между парой.
Лучшим способом является секс, способный избавить от 140 и более калорий за полчаса. Результаты исследования показали: количество израсходованной энергии зависит от глубины дыхания человека. Оргазм и эксперименты также избавляют от лишнего веса.
Общество
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 11:24