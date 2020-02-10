Филипп Киркоров показал кадры с церемонии вручения «Оскара»

Российский артист опубликовал сюжеты в своем блоге Stories, чтобы можно было увидеть окружающую обстановку на торжестве. Компанию на кадрах Филиппу Киркорову составила предпринимательница Алиса Бартова-Лобанова. Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал поклонникам, что находится на «самом крутом мероприятии мира». Певец также указал, что у него и бизнесвумен были именные билеты для пропуска на церемонию «Оскара». По реакции знаменитости было заметно, что его впечатлила красная дорожка и сама премия.Кроме этого, Киркоров вспомнил, как около года назад давал концерт на той же сцене. В кадр исполнителя попали многие голливудские звезды. На церемонии вручения престижной награды выступила российская артистка Анна Батурлина, исполнив песню Into the Unknown, которая была номинирована в категории «Лучшая композиция».После того, как мероприятие завершилось, бывший муж Примадонны отметил, что в России тоже когда-нибудь будет «Оскар»., - высказался поп-король.