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Филипп Киркоров показал кадры с церемонии вручения «Оскара»

Филипп Киркоров посетил 92-ю церемонию вручения «Оскара». Поп-король продемонстрировал соответствующие кадры в Instagram, не скрывая своего восторга от происходящего.
Филипп Киркоров показал кадры с церемонии вручения «Оскара»

Российский артист опубликовал сюжеты в своем блоге Stories, чтобы можно было увидеть окружающую обстановку на торжестве. Компанию на кадрах Филиппу Киркорову составила предпринимательница Алиса Бартова-Лобанова. Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал поклонникам, что находится на «самом крутом мероприятии мира». Певец также указал, что у него и бизнесвумен были именные билеты для пропуска на церемонию «Оскара». По реакции знаменитости было заметно, что его впечатлила красная дорожка и сама премия.

Кроме этого, Киркоров вспомнил, как около года назад давал концерт на той же сцене. В кадр исполнителя попали многие голливудские звезды. На церемонии вручения престижной награды выступила российская артистка Анна Батурлина, исполнив песню Into the Unknown, которая была номинирована в категории «Лучшая композиция».

После того, как мероприятие завершилось, бывший муж Примадонны отметил, что в России тоже когда-нибудь будет «Оскар». «Ну, «Грэмми», так точно», - высказался поп-король.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:18

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