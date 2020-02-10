Кардиологи дали рекомендации для диагностики работы сердца в домашних условиях





По совету врачей, каждый желающий может сделать простой тест, чтобы обнаружить первые признаки нарушения в сосудах организма. Для эксперимента необходимо опустить ладони в емкость с ледяной водой на 30 секунд. По окончанию времени стоит посмотреть на кончики пальцев рук и определить изменение цвета. Если они побледнели или приобрели синеватый оттенок, значит, определенно есть нарушение циркуляции крови, если пальцы стали более красными – это вариант нормы.По словам кардиологов, слабое кровообращение в сосудах конечностей, носа или ушей сигнализирует о проблемах с сердцем. Если после проведенного теста человек выявил такую проблему, в первую очередь следует пересмотреть рацион. Эксперты убеждены, что правильно подобранные продукты по своему полезному составу микроэлементов могут не только улучшить состояние в период обострения патологии, но и предупредить ее появление.В списке рекомендуемого питания были перечислены: чеснок, рыбий жир, имбирь, семена льна и острый перец. Пряные компоненты данных продуктов способствуют укреплению стенок сосудов и сердца, снижают уровень холестерина и улучшает циркуляцию крови во всех системах организма.