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Кардиологи дали рекомендации для диагностики работы сердца в домашних условиях

Согласно статистическим данным ВОЗ, большая часть населения в возрасте до 50 лет уже имеют приобретенные заболевания сердечно-сосудистой системы. Кардиологи опубликовали рекомендации для диагностики работы сердца в домашних условиях, которые помогут выявить проблемы с кровообращением.
Кардиологи дали рекомендации для диагностики работы сердца в домашних условиях

По совету врачей, каждый желающий может сделать простой тест, чтобы обнаружить первые признаки нарушения в сосудах организма. Для эксперимента необходимо опустить ладони в емкость с ледяной водой на 30 секунд. По окончанию времени стоит посмотреть на кончики пальцев рук и определить изменение цвета. Если они побледнели или приобрели синеватый оттенок, значит, определенно есть нарушение циркуляции крови, если пальцы стали более красными – это вариант нормы.

По словам кардиологов, слабое кровообращение в сосудах конечностей, носа или ушей сигнализирует о проблемах с сердцем. Если после проведенного теста человек выявил такую проблему, в первую очередь следует пересмотреть рацион. Эксперты убеждены, что правильно подобранные продукты по своему полезному составу микроэлементов могут не только улучшить состояние в период обострения патологии, но и предупредить ее появление.

В списке рекомендуемого питания были перечислены: чеснок, рыбий жир, имбирь, семена льна и острый перец. Пряные компоненты данных продуктов способствуют укреплению стенок сосудов и сердца, снижают уровень холестерина и улучшает циркуляцию крови во всех системах организма.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:09

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