Свое 103-летие отмечает советский разведчик Алексей Ботян





Наиболее известный советский разведчик Алексей Ботян участвовал в обороне Москвы, а затем не дал осуществиться планам Гитлера насчет Кракова. Он смог наладить связь с действующими по отдельности партизанскими движениями на территории Польши, а также уничтожил склад боеприпасов, которые немцы намеревались использовать при отступлении. Планировалось взорвать город, но все запасы были ликвидированы. Ботян отмечал, что их было так много, что рядом стоящие дома разрушились от мощного взрыва склада.Многие задания Алексея Ботяна до сих пор засекречены. В 2007 году президент России вручил разведчику “Золотую звезду” и присвоил звание Героя.