Сергей Минаев раскритиковал Михаила Муромова после обвинений в адрес Аллы Пугачевой

Музыкант отметил, что предпочитает не комментировать различные слухи, но при этом он назвал артиста «больным старым человеком», который по неизвестным причинам точит зуб на Примадонну. Сергей Минаев отметил, что певец должен сам объясниться за предъявленные обвинения, ведь он мог просто неудачно пошутить. Также представитель отечественной эстрады добавил, что в силу возраста Михаила Муромова нужно понимать.Ранее исполнитель обвинил Пугачеву в своей загубленной карьере и заявил, что она якобы видела в нем конкурента и делала все возможное, чтобы композитора не приглашали на телевидение. Музыкант добавил, что Алла Борисовна платила деньги своим друзьям для достижения этой цели. Михаил Муромов обрел популярность в 35-летнем возрасте. Самым известным хитом артиста является песня «Яблоки на снегу», пользовавшаяся большим спросом в 80-х годах.